Texarkana mother heartbroken after decorations stolen from daughter's grave

TEXARKANA, Ark. - A Texarkana, Arkansas family is left asking, what kind of person would steal decorations off a loved one's grave?

Unfortunately, they're not the only family. Police said multiple graves have been the target of theft at East Memorial Gardens Cemetery.

Since September, officers have taken three separate reports of items stolen from several graves each time.

Jennifer Houser's daughter, Morgan Angerbauer, died at the age of 20 in July 2016. She said recently someone has been taking items from her daughter's burial site in the Rose Garden area of the East Memorial Gardens Cemetery.

Texarkana mother heartbroken after decorations stolen from daughter's grave

Angerbauer's resting spot was covered with lights and fall decorations, such as, scarecrows, pumpkins and flowers. The burial site has been targeted by thieves twice this month.

"It's a lot of love that goes into what we do out there for our family members. There's something wrong from you when you're stealing from a person that's dead," explained Houser.

In fact, she purchased a camera after the first time, but says the thieves stole the memory card.

Houser believes all the items stolen total about $500. However, she says it's not about the money.

"You're hurting us. Why are you stealing it? If your kids and your being devious stop," Houser said.

Houser said she often visits her daughter's grave to spend time, to heal and to leave decorations behind for her. More than anything, she'd like the thefts to stop and the items returned.

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If anyone has any information on these crimes, contact the Texarkana, Arkansas Police Department at 903-798-3130.

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