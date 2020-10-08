American Red Cross

SHREVEPORT, La - Preparation, preparation, preparation. That's the message across the board to all Louisiana residents as Hurricane Delta approaches the Gulf of Mexico.

It's not just communities that need to prepare for the worst, but also the organizations that are called in when disaster strikes.

Stephanie Wagner, American Red Cross Regional Director of Communications and Marketing, joined KTBS 3 via Zoom to discuss preparations underway ahead of the hurricane.

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