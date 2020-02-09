SHREVEPORT, La. – Sunday, Christus Shreveport-Bossier held a special ceremony to remember children gone too soon.

Christus health offered a support system to those families in attendance today and also introduced a new specialized cradle.

The Caring Cradle is a support tool for any infants who are born stillborn or premature.

The cradle has a cooling device used to help preserve the infant’s body.

Shreveport is the first to receive a caring cradle in the state.

Executive director for Christus Foundation Shreveport bossier Amy Heron says the device allows the family to stay longer with their babies.

“A family should have time to honor their loved one it’s sacred and so we are thankful to have a device like this that will take care of the baby,” Heron said.

This new cradle was made available thanks to the Northwest Louisiana “Cradle Me” campaign.

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