cell tower

WINNFIELD, La - Dispatchers with the Winnfield Police Department tell KTBS when Hurricane Laura came through the state Thursday afternoon, the high wind speeds blew down the cell tower. This leaves residents without internet and cellphone service.

The power has also been knocked out for the small city. Entergy is working on the issue but the local police department says it was told it could be three to five days before the services are returned.

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