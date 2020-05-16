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SHREVEPORT, La. - Three people were taken to a hospital after a shooting in Shreveport Saturday. 

Shreveport police say just after 3 p.m. an adult male, adult female and a juvenile were inside a vehicle near the Hollywood avenue and Fairy avenue intersection when they were shot. 

Officers say the adult female had the worst of the injuries.

Investigators are still working on finding a suspect and a possible motive. 

KTBS does have a reporter on scene. 

If you have any information contact Caddo Crime Stoppers at 318-673-7373.  

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