...EXCESSIVE HEAVY RAINFALL FELL ACROSS PORTIONS OF THE FOUR STATE
REGION ON SUNDAY. PERIODS OF HEAVY RAINFALL WILL AGAIN BE POSSIBLE
TODAY THROUGH TUESDAY THEREFORE A FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT
UNTIL 7 PM TUESDAY EVENING...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH TUESDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHWEST ARKANSAS...NORTHWEST
LOUISIANA...SOUTHEAST OKLAHOMA AND TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN SOUTHWEST ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD, HOWARD,
LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA AND SEVIER. IN NORTHWEST
LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CLAIBORNE, DE SOTO,
NATCHITOCHES, RED RIVER, SABINE AND WEBSTER. IN SOUTHEAST
OKLAHOMA, MCCURTAIN. IN TEXAS, ANGELINA, BOWIE, CAMP, CASS,
CHEROKEE, FRANKLIN, GREGG, HARRISON, MARION, MORRIS, NACOGDOCHES,
PANOLA, RED RIVER, RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, SMITH,
TITUS, UPSHUR AND WOOD.
* THROUGH TUESDAY EVENING
* RAINFALL TOTALS OF 2 TO 4 INCHES WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS
POSSIBLE.
* FLOODING MAY OCCUR IN URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS. HEAVY
RAINFALL MAY ALSO CAUSE FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU
SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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