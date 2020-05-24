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SHREVEPORT, La. - Two males and one female were injured following a drive-by shooting in Shreveport's Hollywood neighborhood.

The Shreveport Police Department says someone in a blue truck shot the three victims just before 7 p.m. Sunday in the 600 block of West 62nd Street. 

Two of the victims were taken to the hospital, including one of the male victims, according to police. He was shot in the head and is in life-threatening condition, officers said; while the other two victims have non-life threatening injuries.  

Police are working to find information about the suspect. 

If you have any information, contact Caddo CrimeStoppers at (318) 673-7373 or visit lockemup.org

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