THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 56 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 3 PARISHES
IN NORTHWEST LOUISIANA
BOSSIER CADDO WEBSTER
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
BOWIE CAMP CASS
FRANKLIN GREGG HARRISON
MARION MORRIS RED RIVER
SMITH TITUS UPSHUR
WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOGATA,
BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CLARKSVILLE, DAINGERFIELD,
DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HAWKINS, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL,
JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LONE STAR, LONGVIEW, MAGNOLIA,
MARSHALL, MINDEN, MINEOLA, MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT,
MOUNT VERNON, NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT,
QUEEN CITY, QUITMAN, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, TEXARKANA,
TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.