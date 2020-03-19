Tornado Watch
Tornado Watch

SHREVEPORT, La. - The Storm Prediction Center has issued a Tornado Watch for northwest Louisiana, northeast Texas, southeast Oklahoma and southwest Arkansas until 10 p.m.  It means tornadoes are possible in and near this area for the evening.

Stay tuned to KTBS 3, KPXJ CW 21, Digital 3.2, ktbs.com, the KTBS 3 Weather App and the KTBS 3 Now devices for updates.

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