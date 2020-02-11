SHREVEPORT, La. - A portion of I-20 west was blocked at Bert Kouns Industrial Loop shortly after 9 a.m. Tuesday due to an accident.
According to Louisiana Department of Transportation & Development, congestion has reached approximately two miles.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH 6 PM WEDNESDAY FOR THE WHOLE FOUR STATE REGION... ...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, SOUTHEAST OKLAHOMA, AND TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD, HOWARD, LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA, SEVIER, AND UNION. IN LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CLAIBORNE, DE SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, NATCHITOCHES, OUACHITA, RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER, AND WINN. IN SOUTHEAST OKLAHOMA, MCCURTAIN. IN TEXAS, ANGELINA, BOWIE, CAMP, CASS, CHEROKEE, FRANKLIN, GREGG, HARRISON, MARION, MORRIS, NACOGDOCHES, PANOLA, RED RIVER, RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, SMITH, TITUS, UPSHUR, AND WOOD. * THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON * AN ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL WILL BE POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS EXPECTED ACROSS NORTHEAST TEXAS AND ALONG THE INTERSTATE THIRTY CORRIDOR. * FLASH FLOODING WILL BE LIKELY WITH PROLONGED THUNDERSTORMS AS GROUNDS ARE ALREADY SATURATED AND ADDITIONAL RAINFALL WILL QUICKLY RUNOFF. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED WATERWAYS. USE CAUTION WHEN WALKING NEAR FLOODED RIVERBANKS. DO NOT TRY TO WADE OR SWIM IN FLOODED RIVERS AND BAYOUS. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN, LOUISIANA. * FROM WEDNESDAY AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 10:00 AM TUESDAY THE STAGE WAS 11.5 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 14 FEET. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY WEDNESDAY AFTERNOON AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 19.0 FEET BY FEBRUARY 18TH. * IMPACT...EXPECT MINOR FLOODING OF THE THE BOAT RAMP IN DIXIE INN. SECURE BOATS FOR HIGH WATER. EXPECT FLOODING VERY SIMILAR TO THAT EXPERIENCED DURING LAST YEAR DURING THE SPRINGTIME OF 2019 WHEN THE BAYOU DORCHEAT IN DIXIE INN CRESTED AT 19.03 FEET DURING MAY 14 OF 2019. &&
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED WATERWAYS. USE CAUTION WHEN WALKING NEAR FLOODED RIVERBANKS. DO NOT TRY TO WADE OR SWIM IN FLOODED RIVERS AND BAYOUS. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV && ...FORECAST FLOODING INCREASED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU, LOUISIANA. * FROM LATE SATURDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 10:00 AM TUESDAY THE POOL STAGE WAS 139.7 FEET. * MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FLOOD POOL STAGE IS 142.5 FEET. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD POOL STAGE BY EARLY SUNDAY MORNING AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 144.0 FEET BY FEBRUARY 20TH. ADDITIONAL RISES REMAIN POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...EXPECT FLOODED ACCESS ROADWAYS AROUND THE LAKE. SECURE LOW AREA BUILDING AND DOCKS FOR HIGH WATER. ALSO SECURE BOATS AND WATERCRAFT FOR HIGH WATER. EXPECT FLOODING SIMILAR TO THAT EXPERIENCED DURING LAST YEAR DURING THE SPRINGTIME OF 2019 WHEN THE LAKE CRESTED NEAR 144.5 FEET DURING MAY OF 2019. &&
SHREVEPORT, La. - A portion of I-20 west was blocked at Bert Kouns Industrial Loop shortly after 9 a.m. Tuesday due to an accident.
According to Louisiana Department of Transportation & Development, congestion has reached approximately two miles.
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