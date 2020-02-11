I-20 wreck

SHREVEPORT, La. - A portion of I-20 west was blocked at Bert Kouns Industrial Loop shortly after 9 a.m. Tuesday due to an accident.

According to Louisiana Department of Transportation & Development, congestion has reached approximately two miles.

Traffic Tracker - Holmes Auto Family

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