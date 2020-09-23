Traffic Tracker

STONEWALL, La. - Drivers are urged to use caution in the Stonewall area Wednesday morning.

According to Louisiana State Police Troop G, a four vehicle crash tied up northbound traffic shortly after 7:30 a.m.

Trooper Brent Hardy told KTBS 3 News the inside lane is closed about two miles north of Stonewall. That's where the accident happened.

Fortunately, there appears to be only minor injuries.

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