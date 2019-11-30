Crime scene tape

MOORINGSPORT, La. - The Caddo Parish Coroner's Office has named the victim in Friday night's fatal truck-train collision. 

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The coroner's office says Joe Byrd, 88, of East Cavett Drive in Shreveport, was killed when his vehicle crossed the railroad tracks on East Croom Street in Mooringsport 6 p.m. and was struck by a train.

 An autopsy was ordered at Ochsner LSU Health hospital.

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