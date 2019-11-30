THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 697 IN
EFFECT UNTIL 7 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA LAFAYETTE NEVADA
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 17 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
CALDWELL GRANT JACKSON
LA SALLE LINCOLN OUACHITA
UNION WINN
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES
RED RIVER SABINE WEBSTER
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
ANGELINA CHEROKEE GREGG
HARRISON MARION NACOGDOCHES
PANOLA RUSK SABINE
SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH
UPSHUR
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BIG SANDY,
BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, CLARKS, COLFAX,
COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND,
GILMER, GRAYSON, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER,
JACKSONVILLE, JEFFERSON, JENA, JONESBORO, LEWISVILLE, LOGANSPORT,
LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MARTIN,
MIDWAY, MINDEN, MONROE, MONTGOMERY, NACOGDOCHES, NATCHITOCHES,
OLLA, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, RINGGOLD, RUSK, RUSTON,
SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TYLER,
WINNFIELD, AND ZWOLLE.