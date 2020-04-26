DUBBERLY, La. - The Dubberly Water System issued a boil advisory Sunday.
The boil advisory is in effect until further notice as a precaution due to an emergency repair.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER, BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES. ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ARKANSAS...LOUISIANA... BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:00 PM CDT SUNDAY THE STAGE WAS 142.6 FEET. * FLOOD STAGE IS 142.5 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM CDT SUNDAY WAS 142.8 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 142.7 FEET JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT. * IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 6:00 PM CDT SUNDAY THE STAGE WAS 177.4 FEET. * FLOOD STAGE IS 172.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 6:00 PM CDT SUNDAY WAS 177.6 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO 178.5 FEET SATURDAY MORNING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. &&
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