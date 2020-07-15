SHREVEPORT, La - The 2017 NASCAR Cup Champion is hoping to end his winless streak at Texas Motor Speedway this weekend. Martin Truex Jr already has a win this season, but has yet to win at TMS.

Truex chatted with Patrick Dennis this week to share his thoughts on the 2020 season so far, the return of fans, and his love of the great outdoors. 

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