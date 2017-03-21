TORNADO WATCH 135 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 17 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
CALDWELL GRANT JACKSON
LA SALLE LINCOLN OUACHITA
UNION WINN
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES
RED RIVER SABINE WEBSTER
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
ANGELINA CHEROKEE HARRISON
NACOGDOCHES PANOLA RUSK
SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY,
CARTHAGE, CENTER, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG,
FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON,
HOMER, JACKSONVILLE, JENA, JONESBORO, LOGANSPORT, LUFKIN,
MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MARTIN, MIDWAY, MINDEN, MONROE,
MONTGOMERY, NACOGDOCHES, NATCHITOCHES, OLLA, PINELAND,
PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT,
SPRINGHILL, STONEWALL, WINNFIELD, AND ZWOLLE.