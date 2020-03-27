Wiley faculty member tests positive for COVID-19

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...ARKANSAS...
BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA
PARISHES.
BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER,
BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES.
...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND
BIENVILLE PARISHES.
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU.
* FROM SATURDAY AFTERNOON TO TUESDAY AFTERNOON.
* AT 8:00 PM CDT FRIDAY THE STAGE WAS 142.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 142.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE EARLY
TOMORROW AFTERNOON TO A CREST OF 142.5 FEET EARLY TOMORROW
AFTERNOON. IT WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE MONDAY EVENING.
* IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA
CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN.
* FLOOD HISTORY...THIS CREST COMPARES TO A PREVIOUS CREST OF 142.6
FEET ON 04/06/2018.
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