Wiley faculty member tests positive for COVID-19

StormTeam Alert

Weather Alert

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...

BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER
PARISHES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

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WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV


...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8:00 PM CDT FRIDAY THE STAGE WAS 173.9 FEET.
* FLOOD STAGE IS 172.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING
AT 8:00 PM CDT FRIDAY WAS 173.9 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 173.9 FEET
JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT.
* IMPACT...AT 172.0 FEET, EXPECT BANKFULL CONDITIONS ON RED CHUTE
BAYOU.


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Weather Alert

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...ARKANSAS...

BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA
PARISHES.

BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER,
BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES.

...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...

BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND
BIENVILLE PARISHES.

...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...

THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU.
* FROM SATURDAY AFTERNOON TO TUESDAY AFTERNOON.
* AT 8:00 PM CDT FRIDAY THE STAGE WAS 142.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 142.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE EARLY
TOMORROW AFTERNOON TO A CREST OF 142.5 FEET EARLY TOMORROW
AFTERNOON. IT WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE MONDAY EVENING.
* IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA
CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN.
* FLOOD HISTORY...THIS CREST COMPARES TO A PREVIOUS CREST OF 142.6
FEET ON 04/06/2018.


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Wiley faculty member tests positive for COVID-19

Wiley College

MARSHALL, Texas - Wiley College announced Thursday a positive COVID-19 testing of faculty member.

“We learned that a member of our campus community who is a faculty member has tested positive for COVID-19,” President Herman J. Felton Jr. said in a letter addressed to the staff.

Felton said they learned of the positive status on Thursday afternoon. He said the college has been in direct contact with the faculty member to offer support during recovery.

“Consistent with the protocols for infectious disease response, anyone identified within our campus community as being at risk of exposure from this individual will be notified if they need to be isolated or tested,” said Felton.
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