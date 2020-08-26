Hundreds of thousands flee US coast ahead of Hurricane Laura

Gov. Greg Abbott talks about Hurricane Laura at the alternate State Operations Center at the Doubletree Hotel in Austin, Texas, on Tuesday August 25, 2020.

 Jay Janner

HOUSTON — Hurricane Laura has strengthened into a Category 4 storm ahead of making landfall near the Louisiana-Texas border.

The National Hurricane Center (NHC) says the storm will bring a potentially catastrophic storm surge, extreme winds and flash flooding is expected along the northwest Gulf coast Wednesday night.

He said Laura's landfall was expected at approximately 1 a.m. Thursday. He said the storm was expected to be out of Texas by Thursday evening. 

At 9 a.m. on Thursday, officials will start rescues, according to Abbott. He said from 7 p.m. on Wednesday to 9 a.m. on Thursday will be "a bit of a lockdown time period." Abbott said that during this time, the ability for rescuers to help people is not realistic, which is why he is urging Texans to get out of harm's way well before the storm hits.

Abbott said this event has been described as an "unsurvivable storm surge." The storm surge could impact areas inland of about 30 miles, according to Abbott. 

Tropical storm winds would be expected on the coast starting at approximately 7 p.m. to 8 p.m., Abbott said. The governor said the winds would first affect areas in Jefferson and Orange counties.

An important note Abbott brought up that Texans might not be aware of was the deaths due to carbon monoxide poisoning. Abbott urged Texans not to bring generators inside a home if the power goes out.

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