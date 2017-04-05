This year's Wine & Swine is this weekend and Judd Smith is here to tell us all about it.
When: April 9, 2017 from 3-6pm
Where: Wine Country Bistro
4800 Line Avenue
Shreveport, LA 71106
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING BAYOUS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9:00 AM CDT SATURDAY THE POOL STAGE WAS 173.9 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM BAYOU POOL STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 9:00 AM CDT SATURDAY WAS 174.2 FEET. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO FALL TO 172.5 FEET THURSDAY MORNING. * IMPACT...AT 172 FEET, EXPECT BANKFULL CONDITIONS ON RED CHUTE BAYOU. &&
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