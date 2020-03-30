...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER,
BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...ARKANSAS...
BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA
PARISHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL FRIDAY EVENING...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU.
* FROM WEDNESDAY EVENING TO FRIDAY EVENING.
* AT 10:00 AM CDT MONDAY THE POOL STAGE WAS 142.2 FEET.
* FLOOD POOL STAGE IS 142.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE
WEDNESDAY EVENING TO A CREST OF 142.5 FEET WEDNESDAY EVENING. IT
WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE EARLY FRIDAY MORNING.
* IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA
CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN.
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