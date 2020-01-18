...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 4 PM
CST THIS AFTERNOON...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 20 MPH WITH HIGHER GUSTS EXPECTED
BEHIND A PASSING COLD FRONT.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHEAST OKLAHOMA,
SOUTHWEST ARKANSAS AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 4 PM CST THIS AFTERNOON.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL CREATE
HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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