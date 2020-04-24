...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER,
BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ARKANSAS...LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA
PARISHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10:00 AM CDT SATURDAY THE STAGE WAS 142.8 FEET.
* FLOOD STAGE IS 142.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING
AT 10:00 AM CDT SATURDAY WAS 142.8 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 142.8 FEET
THIS AFTERNOON.
* IMPACT...AT 143.0 FEET, WATER BEGINS TO FLOW OVER LOUISIANA 164.
&&