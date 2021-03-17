THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
25 IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHWEST ARKANSAS
HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE
LITTLE RIVER MILLER NEVADA
SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES
IN NORTHWEST LOUISIANA
BOSSIER CADDO
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
BOWIE CAMP CASS
CHEROKEE FRANKLIN GREGG
HARRISON MARION MORRIS
PANOLA RED RIVER RUSK
SMITH TITUS UPSHUR
WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOGATA,
BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CARTHAGE, CLARKSVILLE,
DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HAWKINS, HENDERSON, HOPE,
HUGHES SPRINGS, IDABEL, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE,
LINDEN, LONE STAR, LONGVIEW, MARSHALL, MINEOLA, MINERAL SPRINGS,
MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON, NAPLES, NASHVILLE, OMAHA,
PITTSBURG, PRESCOTT, QUEEN CITY, QUITMAN, RUSK, SHREVEPORT,
STAMPS, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.