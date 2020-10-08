Bossier Parish School Board

BENTON, La. -- Bossier Schools was notified today by the Louisiana Office of Public Health that a student on the Bossier High School football team has tested positive for COVID-19, prompting team members to be quarantined and the next two games to be canceled.

And DeSoto Parish Schools announced Thursday afternoon it is canceling tonight's Logansport High football game against Woodlawn due to COVID precautions. 

In Bossier, contact tracing is also underway at the school. State health officials have determined the prescribed time period for quarantine, which will result in games not being played Friday against North Caddo or Oct. 16 versus Montgomery.

The quarantine will coincide with Bossier Schools’ previously scheduled fall break, which is next week.

“We wish the student who has contracted COVID a speedy recovery and are keeping close tabs on others who may be affected,” said Bossier Schools Superintendent Mitch Downey. “We also want to remind parents if their child is ill, please do not send them to school before being checked out by a doctor or until they are free of symptoms.”

In DeSoto, the district said school leaders were notified that several LHS football players were exposed to a positive COVID player during last Friday's game with Bossier High. Following state health guidelines, the district determined those players as close-contact and require quarantine. 

 
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