...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 6 AM MONDAY THROUGH 6 PM
WEDNESDAY FOR PORTIONS OF SOUTHCENTRAL ARKANSAS, ALL OF NORTH
LOUISIANA, AND PORTIONS OF EAST TEXAS...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH
WEDNESDAY AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, AND
TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA
AND UNION. IN LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL,
CLAIBORNE, DE SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN,
NATCHITOCHES, OUACHITA, RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER, AND
WINN. IN TEXAS, ANGELINA, CHEROKEE, GREGG, HARRISON, MARION,
NACOGDOCHES, PANOLA, RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, AND SHELBY.
* FROM MONDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* A COLD FRONT WILL SLOWLY SHIFT SOUTHEAST INTO EAST TEXAS,
SOUTHCENTRAL ARKANSAS, AND NORTH LOUISIANA MONDAY AND MONDAY
NIGHT, BEFORE DRIFTING SOUTH OF THE AREA BY EARLY TUESDAY
MORNING. AMPLE MOISTURE AND UPPER LEVEL DISTURBANCES WILL
INTERACT WITH THE FRONT AND RESULT IN SHOWERS AND EMBEDDED
THUNDERSTORMS CONTAINING LOCALLY HEAVY RAINFALL TO DEVELOP AND
MOVE OVER THESE AREAS.
* WIDESPREAD RAINFALL AMOUNTS OF THREE TO IN EXCESS OF SIX INCHES,
WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS, ARE EXPECTED ACROSS THE WATCH AREA
THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON. GIVEN THE ALREADY SATURATED GROUNDS
DUE TO ABOVE NORMAL RAINFALL OBSERVED SINCE JANUARY, THIS
ADDITIONAL RAINFALL WILL QUICKLY RUNOFF, RESULTING IN AN
INCREASED FLASH FLOOD THREAT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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