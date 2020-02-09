L'Damian Washington

L'Damian Washington. (Courtesy: ESPN)

ARLINGTON, Texas - L'Damian Washington made his XFL debut with the St. Louis BattleHawks and finished with five catches for 20 yards.

The former Green Oaks and Missouri wide receiver helped the BattleHawks get first downs with those catches as his team beat the Dallas Renegades, 15-9.

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