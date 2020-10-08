Byrd

A number of schools in North Louisiana were forced to move their games to Thursday because of the incoming threat of Hurricane Delta.

KTBS 3 Sports was able to get to several games and the final scores and highlights are below:

Byrd 28, Haughton 10, Final

Airline 35, Natchitoches Central 14, Final

Ruston 38, Neville 35, Final

Minden 14, Mansfield 0, Final

West Monroe 52, Evangel 0, Final

Many 45, Red River 15, Final

West Ouachita 47, Lakeside 0, Final

Northwood 15, North DeSoto 13, Final

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