Sam Burns

Sam Burns on 16 at the Workday Charity Open. (Courtesy: PGATour.com)

DUBLIN, Ohio - Collin Morikawa (-19) defeated Justin Thomas in a playoff at the Workday Charity Open for his second career win.

Shreveport native Sam Burns started his day tied for fourth place, but finished tied for 17th (-9) after a triple-bogey on his first hole in final round derailed his chances.

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