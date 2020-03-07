SHREVEPORT, La. - The Shreveport Mudbugs beat the Lone Star Brahmas 4-3 in overtime in George's Pond Saturday.
Carson Nichols scored the game-winning goal for Shreveport in OT.
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