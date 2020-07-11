Sam Burns

Sam Burns after a birdie on 16 at the Workday Charity Open. (Courtesy: CBS)

DUBLIN, Ohio - Shreveport's Sam Burns shot a two-under 70 in the third round of the Workday Charity Open and is a tied for fourth place at -11.

The Calvary grad and former LSU golfer birdied the 5th, 11th, 12th and 16th holes, but bogeyed 9 and 17. He's tied with Kevin Streelman at -11.

Justin Thomas is the leader at -16.

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