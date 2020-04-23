New Boston product and former TCU cornerback Jeff Gladney was drafted 31st overall by the Minnesota Vikings in the 2020 NFL Draft.
Gladney finished his career in Fort Worth with five interceptions for the Horned Frogs.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING BAYOUS IN LOUISIANA... BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER, BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU. * UNTIL FRIDAY EVENING. * AT 6:00 PM CDT THURSDAY THE POOL STAGE WAS 142.5 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 142.5 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM BAYOU POOL STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 6:00 PM CDT THURSDAY WAS 142.5 FEET. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO REMAIN STEADY BELOW FLOOD POOL STAGE JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT AND CONTINUE FALLING AT FLOOD POOL STAGE. * IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING BAYOUS AND RIVERS IN LOUISIANA...ARKANSAS... BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA PARISHES. BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND BIENVILLE PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN. * FROM FRIDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 6:00 PM CDT THURSDAY THE STAGE WAS 13.8 FEET. * FLOOD STAGE IS 14 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE TOMORROW MORNING AND CONTINUE RISING TO A CREST OF 14.5 FEET EARLY SATURDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 14 FEET, EXPECT MINOR LOWLAND FLOODING WITH THE BOAT RAMP SUFFERING OVERFLOW. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING BAYOUS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 6:00 PM CDT THURSDAY THE POOL STAGE WAS 177.5 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM BAYOU POOL STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 6:00 PM CDT THURSDAY WAS 177.5 FEET. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE TO 178.5 FEET THURSDAY MORNING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. &&
New Boston product and former TCU cornerback Jeff Gladney was drafted 31st overall by the Minnesota Vikings in the 2020 NFL Draft.
Gladney finished his career in Fort Worth with five interceptions for the Horned Frogs.
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