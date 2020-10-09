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It was one of the strangest nights of Friday Football Fever we've ever had and it produced some of the most spectacular plays we've seen all year.

Check out the video to see best of the best on a rainy night of high school football in the H&W Marine Top 5 Plays of the Week.

Don't miss an episode of the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show each Friday night at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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