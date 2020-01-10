Power outage

SHREVEPORT, La. - More than 1,100 SWEPCO customers are without power in the wake of severe weather in the ArkLaTex. 

RELATED ARTICLE - Powerful storms pushing across the ArkLaTex

Crews will be fanning out across the region, working diligently to get power restored.

Remember if you come across a downed power line, don't touch it. Call the police or power company right away.

When severe storms roll in, outages are likely. Click here to connect with SWEPCO and see a real-time map of outages in the area. You can also report an outage and get an update on when your power is likely to be restored.

0
0
0
0
0

Tags

Load comments