SHREVEPORT, La. - After Laura slammed into the Gulf Coast as a category 4 hurricane, there is a very real threat that the ArkLaTex could see a major impact later Thursday. The heaviest impact to north Louisiana will be seen mid to late morning with driving rain, heavy winds and the potential for tornadoes.

Gov. John Bel Edwards told reporters in Baton Rouge Thursday morning A 14-year-old girl was killed when a tree fell on the family's home in Leesville.  Other details were not immediately available.

A KTBS 3 News crew found a home heavily damaged on Ratcliff by a fallen tree.

damage
Cross Lake

Cross Lake

Laura was downgraded to a cat 3, cat 2, then cat 1 by 8 a.m., but the National Hurricane Center was still issuing the somber prediction of an "unsurvivable storm surge" along the coast.

As the storm hit overnight, the winds appeared to push a riverboat casino in to the pillars supporting the Interstate 10 bridge.

Louisiana State Police Maj. Doug Cain said they received a report that the Isle of Capri’s riverboat casino broke from its mooring.

Isle of Capris
refinery fire

Meanwhile, smoke is pouring from a chemical plant in Westlake, just west of Lake Charles. Other details were not immediately available.

KTBS 3 Chief Meteorologist Joe Haynes says 85 mph wind gusts were reported in Alexandria and 60 mph winds in Natchitoches. There are numerous trees reported down in the area.

Bossier Parish Emergency Response

In Bossier Parish, emergency officials are out in full force offering as much support as they can.

In Lake Charles, some people who did not evacuate are now requesting assistance.

DeSoto Parish deputies report road closures:

Fuller Road, Hwy 171 South, Hwy 175, Hwy 177, WPA Rd, Wise Rd, Hwy 191, Marshall Rd, South 2nd St, Hwy 481, Hwy 764, Stonewall Preston Rd, Stonewall Frierson Rd, Hwy 5, Hwy 84, Blunt Mill Rd, Hall Rd, Gum St, K-Jon RD, Barry Rd.

power lines down on Line Ave

Power lines are also down across the regional. One major roadway was partially closed due to downed power outages.

POWER OUTAGE

There are widespread power outages across the state.

Here are links to power companies serving the area: SWEPCO, Entergy and Cleco.

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Track Laura any time day or night with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

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