THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
WESTERN BIENVILLE PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
BOSSIER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
CADDO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
DE SOTO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
NORTHWESTERN NATCHITOCHES PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
RED RIVER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
WEBSTER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
* UNTIL 1215 PM CDT.
* AT 743 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN ACROSS THE
WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN
SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY HEAVY RAIN.
SOURCE...DOPPLER RADAR.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
SHREVEPORT, BOSSIER CITY, MINDEN, SPRINGHILL, MANSFIELD, VIVIAN,
HAUGHTON, GREENWOOD, BLANCHARD, COUSHATTA, BENTON, STONEWALL,
LOGANSPORT, RINGGOLD, SIBLEY, CULLEN, CAMPTI, PLAIN DEALING,
COTTON VALLEY AND OIL CITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
&&
FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT...
* LOCATIONS AFFECTED
- BOSSIER CITY
* WIND
- LATEST LOCAL FORECAST: EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE WIND
- PEAK WIND FORECAST: 45-55 MPH WITH GUSTS TO 70 MPH
- WINDOW FOR TROPICAL STORM FORCE WINDS: UNTIL LATE THIS
AFTERNOON
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 58
TO 73 MPH
- THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE
PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL
STORM FORCE.
- PREPARE: LAST MINUTE EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY
SHOULD NOW BE COMPLETE. THE AREA REMAINS SUBJECT TO
SIGNIFICANT WIND DAMAGE.
- ACT: NOW IS THE TIME TO SHELTER FROM DANGEROUS WIND.
- POTENTIAL IMPACTS: UNFOLDING
- POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE UNFOLDING.
* FLOODING RAIN
- LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT
- PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 3-6 INCHES, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MAJOR
FLOODING RAIN
- THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM
THE PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR
MAJOR FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE
LIKELY.
- PREPARE: STRONGLY CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS, ESPECIALLY
IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING.
- ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE
ACTION WILL LIKELY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE.
- POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, ARROYOS,
AND DITCHES MAY BECOME DANGEROUS RIVERS. IN MOUNTAIN AREAS,
DESTRUCTIVE RUNOFF MAY RUN QUICKLY DOWN VALLEYS WHILE
INCREASING SUSCEPTIBILITY TO ROCKSLIDES AND MUDSLIDES.
FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR
WASHED AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER
ESCAPE ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF
MOVING WATER WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS
BECOME DANGEROUS. MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME
WEAKENED OR WASHED OUT.
* TORNADO
- LATEST LOCAL FORECAST:
- SITUATION IS SOMEWHAT FAVORABLE FOR TORNADOES
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR A FEW
TORNADOES
- THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE
PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD CONTINUE TO INCLUDE POSSIBLE
TORNADOES.
- PREPARE: STAY WITHIN YOUR SHELTER KEEPING INFORMED OF THE
LATEST TORNADO SITUATION.
- ACT: MOVE QUICKLY TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED.
- POTENTIAL IMPACTS: LIMITED
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE
EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH
POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS,
CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR
OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF,
SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN
OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS.
* FOR MORE INFORMATION:
- HTTP://READY.GOV/HURRICANES
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS...LOUISIANA...SOUTHEAST OKLAHOMA AND TEXAS,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD,
HOWARD, LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA, SEVIER AND UNION.
IN LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CLAIBORNE, DE
SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, NATCHITOCHES, OUACHITA,
RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER AND WINN. IN SOUTHEAST OKLAHOMA,
MCCURTAIN. IN TEXAS, BOWIE, CASS, HARRISON, MARION, MORRIS,
PANOLA, RED RIVER, SABINE, SAN AUGUSTINE AND SHELBY.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* RAINFALL TOTALS OF 3 TO 6 INCHES, WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS UP
TO 8 INCHES POSSIBLE.
* FLOODING MAY OCCUR IN URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS. HEAVY
RAINFALL MAY ALSO CAUSE FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU
SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT LA HAS ISSUED A FLOOD
WARNING FOR THE FOLLOWING BAYOU IN LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND
BIENVILLE PARISHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN.
* FROM TUESDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 9:00 AM CDT THURSDAY THE STAGE WAS 1.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 14 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE BY LATE
TUESDAY MORNING AND CONTINUE RISING TO 15.0 FEET EARLY WEDNESDAY
AFTERNOON NEXT WEEK.
* IMPACT...AT 14.0 FEET, EXPECT MINOR LOWLAND FLOODING WITH THE BOAT
RAMP SUFFERING OVERFLOW.
&&
THIS PRODUCT COVERS ARKLATEX AND THE FOUR STATE REGION
**LAURA STILL A HURRICANE AS IT MOVES THROUGH CENTRAL LOUISIANA**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR ANGELINA,
GREGG, NACOGDOCHES, AND RUSK
- THE HURRICANE WARNING HAS BEEN CANCELLED AND A TROPICAL STORM
WARNING HAS BEEN ISSUED FOR GRANT AND SABINE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BOSSIER, BOWIE,
CADDO, CALDWELL, CASS, COLUMBIA, DE SOTO, GRANT, HARRISON,
HEMPSTEAD, HOWARD, LA SALLE, LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MARION,
MILLER, NEVADA, OUACHITA, PANOLA, SABINE, SABINE, SAN
AUGUSTINE, SEVIER, SHELBY, UNION, AND UNION
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR BIENVILLE, CLAIBORNE,
JACKSON, LINCOLN, NATCHITOCHES, RED RIVER, WEBSTER, AND WINN
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 60 MILES SOUTHEAST OF SHREVEPORT LA
- 31.9N 93.1W
- STORM INTENSITY 75 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 5 DEGREES AT 16 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
HURRICANE LAURA IS NOW MOVING NORTH INTO NORTH LOUISIANA. LAURA
WILL CONTINUE TO SLOWLY WEAKEN THROUGH THE
COURSE OF THE DAY AND WILL LIKELY WEAKEN TO BELOW HURRICANE
STRENGTH IN A FEW HOURS AS IT PRESSES TOWARD THE LOUISIANA AND
ARKANSAS BORDER BY EARLY AFTERNOON. ALTHOUGH LAURA WILL CONTINUE
TO SLOWLY WEAKEN, IT WILL CONTINUE TO BRING GUSTY WINDS AND
HEAVY RAIN TO PORTIONS OF THE ARKLAMISS INTO EARLY
THIS EVENING. AS LAURA CONTINUES TO MOVE FARTHER INLAND,
DAMAGING WIND GUSTS AND INLAND FLOODING ARE EXPECTED TO BE THE
MAIN THREATS ACROSS THE EASTERN TWO-THIRDS OF THE FOUR STATE
REGION, WHILE ISOLATED TORNADOES SHOULD REMAIN MORE CONFINED TO
THE ARKLAMISS. DUE TO LAURA TRACKING A LITTLE FARTHER EAST THAN
ANTICIPATED, IT IS LOOKING LIKE SOME LOCATIONS IN EAST TEXAS
ALONG AND WEST OF A CLARKSVILLE TO LUFKIN LINE WILL BE SPARED
THE WORST OF THE IMPACTS WHILE CONDITIONS SLOWLY IMPROVE THIS
THIS AFTERNOON IN MANY OTHER AREAS SOUTH OF THE I-20 CORRIDOR.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL LOUISIANA. REMAIN WELL
SHELTERED FROM LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED. DAMAGE COULD BE
ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES.
- MANY LARGE TREES UPROOTED ALONG WITH FENCES AND ROADWAY
SIGNS BLOWN OVER. DOWNED TREES WILL BECOME MORE COMMON AS
THE GROUND GETS SATURATED WITH HEAVY RAIN.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL ACCESS ROUTES COULD BE
IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING
ACROSS SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS, THE REMAINDER OF
CENTRAL AND NORTHWESTERN LOUISIANA, AND PORTIONS OF EAST TEXAS
EAST OF A LUFKIN TO CLARKSVILLE LINE. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- LIMITED ROOF AND SHINGLE DAMAGE POSSIBLE.
- LARGE BRANCHES DOWNED AND SOME TREES UPROOTED. DOWNED TREES
WILL BECOME MORE COMMON AS THE GROUND GETS SATURATED WITH
HEAVY RAIN.
- SOME ROADS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED TREES.
- SCATTERED AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS THE ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING
ACROSS SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS, NORTH AND CENTRAL
LOUISIANA, EAST TEXAS EAST OF AN ALTO TO KILGORE AND
CLARKSVILLE LINE, AND ALSO MCCURTAIN COUNTY OKLAHOMA. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- SMALL STREAMS, CREEKS, BAYOUS, AND DITCHES MAY RAPIDLY
OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE
ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME FLOODED WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
- MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED
OUT.
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REST OF THE FOUR STATE REGION
* TORNADOES:
POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS
SOUTH CENTRAL ARKANSAS AND PORTIONS OF NORTH AND CENTRAL LOUISIANA
EAST OF A BOSSIER CITY TO ZWOLLE LINE. REMAIN WELL BRACED AGAINST
A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS. IF REALIZED,
THESE IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
NO EVACUATIONS AT THIS TIME. HEED INSTRUCTIONS FROM LOCAL
EMERGENCY MANAGEMENT OFFICIALS. ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION, ALTHOUGH BE
EXTREMELY CAUTIOUS ABOUT TRYING TO MOVE TO A DIFFERENT LOCATION
IF THE WEATHER HAS ALREADY GREATLY DETERIORATED AT YOUR LOCATION.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A
BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
DURING THE PEAK OF THE STORM BE READY TO MOVE QUICKLY. KEEP YOUR
SHOES ON AND RAIN GEAR HANDY. BOOTS AND ATHLETIC SHOES OFFER THE BEST
FOOT PROTECTION IF YOU BECOME UNEXPECTEDLY EXPOSED TO THE WEATHER.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS.
QUICKLY MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER IF IT BEGINS TO
FAIL, PREFERABLY AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR AS LONG AS
FLOODING IS NOT A CONCERN.
IF YOU ARE IN A LOCATION PRONE TO FLOODING, BE PREPARED TO MOVE
TO NEARBY HIGHER GROUND QUICKLY.
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE
SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AROUND 2 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.