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SHREVEPORT, La. - After Laura slammed into the Gulf Coast as a category 4 hurricane, there is a very real threat that the ArkLaTex could see a major impact later Thursday. The heaviest impact to north Louisiana will be seen mid to late morning with driving rain, heavy winds and the potential for tornadoes.

Cross Lake

Cross Lake

Laura was downgraded to a cat 3, cat 2, then cat 1 by 8 a.m., but the National Hurricane Center was still issuing the somber prediction of an "unsurvivable storm surge" along the coast.

KTBS 3 Chief Meteorologist Joe Haynes says 85 mph wind gusts were reported in Alexandria and 60 mph winds in Natchitoches. There are numerous trees reported down in the area.

In Lake Charles, some people who did not evacuate are now requesting assistance.

Parts of eastern Texas and western Louisiana are forecast to see "catastrophic wind damage," especially in places where the storm's eyewall made landfall, the NHC said.

POWER OUTAGE

There are widespread power outages across the state.

Here are links to power companies serving the area: SWEPCO, Entergy and Cleco.

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Track Laura any time day or night with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

MEGA 3 STORMTEAM NEIL JOE BRIAN

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