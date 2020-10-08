Hurricane Delta strengthened to a Category 3 storm Thursday afternoon.  The visible satellite image shows a well defined eye and a very symmetric shape.  These are all signs of a powerful storm.

Hurricane Delta Information from the Thursday 4 p.m. Advisory from the National Hurricane Center

The 4 p.m. Advisory from the National Hurricane Center shows 115 mph winds with higher gusts.  Movement has slowed down to 12 mph as Delta is turning toward Louisiana.

Hurricane Warnings for the Southwest Louisiana Coast

Hurricane Warnings are in effect for the southwest coast of Louisiana.

Tropical Storm Warnings for Sabine and Natchitoches Parishes

Tropical Storm Warnings are posted for the southern ArkLaTex.  Winds could gust over 40 mph Friday night.

Flash Flood Watch for Sabine and Natchitoches Parishes

A Flash Flood Watch is also in effect according the the Shreveport National Weather Service.  4-8 inches of rain could cause rapid onset flooding.

National Hurricane Center Forecast for Hurricane Delta

Here's the official forecast for Delta from the National Hurricane Center

Track Delta with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

3 a.m. Saturday Forecast of Delta

The eye moves to near Alexandria by 3 a.m. Saturday.  Stormy conditions are expected.

7 a.m. Saturday Forecast of Delta

By sunrise, Delta approaches Monroe.

Noon Saturday Forecast

At midday, Delta is near the Mississippi border.  Winds and rainfall let up.

5 p.m. Saturday Forecast

Later in the afternoon, weather conditions improve markedly.

Note:  the GFS model shown above is projected a little slower than the official National Hurricane Center forecast.

Forecast Rain Amounts for the ArkLaTex

Rain amounts are expected high in eastern sections and low in the northwest.

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