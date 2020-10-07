Satellite Image of Hurricane Delta on Wednesday Evening
Satellite Image of Hurricane Delta on Wednesday Evening

Satellite imagery of Hurricane Delta shows a more symmetrical, better organized storm Wednesday evening compared to earlier in the day.

Delta Currents Wednesday Evening from the National Hurricane Center

The 10 p.m. advisory from the National Hurricane Center indicates increasing wind and lowering pressure.

Hurricane and Tropical Storm Warnings for the Upper Gulf Coast

Hurricane Warnings are up for the southwest Louisiana coast.  74 mph winds or higher are expected in less than 48 hours.

Hurricane Delta Forecast from the National Hurricane Center

The official forecast from the National Hurricane Center has Hurricane Delta making landfall Friday evening in south Louisiana and pushing through Lafayette on up through the northeast part of the state.  The 5 year track uncertainty is in white.

Track Hurricane Delta with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

Here is a look at Hurricane Delta's forecast concerning the ArkLaTex.  The worst of the weather for us appears to be late Friday evening through early Saturday morning.  The eye passes just south and east of Toledo Bend up to Monroe.

10 p.m. Friday Forecast

Here is the 10 p.m. Friday forecast.  Tropical storm gusts are shown in Natchitoches.

2 a.m. Saturday Forecast

At 2 a.m. the eye passes east of Natchitoches.

7 a.m. Saturday Forecast

By sunrise, the center of Delta crosses I-20 east of Monroe.  The winds begin to die down.

Noon Saturday Forecast

At noon on Saturday, the weather improves markedly.

Forecast Rain Amounts from Hurricane Delta

Forecast rain amounts range from very light totals in Oklahoma and east Texas to 2-4 inches in Louisiana and Arkansas.

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