Satellite Image of Hurricane Delta Wednesday Afternoon
Satellite Image of Hurricane Delta Wednesday Afternoon

Compact Hurricane Delta weakened quite a lot in the past 24 hours as it moved over the Yucatan Peninsula.  This is typical with small storms.

As of Wednesday afternoon, the hurricane was back over tropical waters in the southern Gulf of Mexico.

Current Stats on Hurricane Delta from the 4 p.m. Advisory from the National Hurricane Center

As of the 4 p.m. advisory from the National Hurricane Center, Delta was down to 85 mph winds with higher gusts.  Movement was northwest at 17 mph.

Hurricane Watch for the Louisiana Coast

A Hurricane Watch is in effect for the Louisiana gulf coast.  This means that 74 mph winds are possible in the next 48 hours.

Computer Model Forecasts for Hurricane Delta

Computer models take Delta up to the Louisiana coast with a landfall Friday afternoon.  Then, move it into the Mississippi River valley between Arkansas and Mississippi late Saturday.

National Hurricane Center Forecast for Delta

The official forecast from the National Hurricane Center agrees with this but does take into account the track uncertainty over the past 5 years in the white shading.

Track Delta in the gulf with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

5 p.m. Friday Forecast...Numbers represent Wind Gusts

Rain bands from Delta push into the ArkLaTex Friday afternoon.  Winds may gust over 20 mph.

10 p.m. Friday Forecast

The storm moves closer to our area by 10 p.m.  Rain bands become heavier.  Winds could gust close to 40 mph in Natchitoches.

2 a.m. Saturday Forecast

Here is the 2 a.m. Saturday forecast.  The center of Delta moves east of Natchitoches.  Winds may gust over 40 mph in Natchitoches.

Hurricane force winds are not expected in the ArkLaTex.

7 a.m. Saturday Forecast

By 7 a.m. Saturday, Delta is near Vicksburg, Mississippi.  As a result of the weakening storm, our winds diminish.

Noon Saturday Forecast

Much improving weather is forecast by Saturday afternoon.

Forecast Rain Amounts from Hurricane Delta

Rain amounts over the eastern ArkLaTex could be heavy.  With our dry soil and rapid movement of Delta, localized flash flooding is possible but a prolonged flood event is not.

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