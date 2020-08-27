SHREVEPORT, La. - After Laura slammed into the Gulf Coast as a category 4 hurricane, there is a very real threat that the ArkLaTex could see a major impact later Thursday. The heaviest impact to north Louisiana will be seen mid to late morning with driving rain, heavy winds and the potential for tornadoes.

Gov. John Bel Edwards told reporters in Baton Rouge Thursday morning A 14-year-old girl was killed when a tree fell on the family's home in Leesville.  Other details were not immediately available.

In Bossier Parish, a tree fell on a mobile home in Elm Grove. Fortunately the older couple inside was not injured.

tree on mobile home

A home on Ratcliff was heavily damaged by a fallen tree.

damage
Cross Lake

Cross Lake

Laura was downgraded to a cat 3, cat 2, then cat 1 by 8 a.m.. Around noon, Laura was downgraded to a tropical storm.

As the storm hit overnight, the winds appeared to push a riverboat casino in to the pillars supporting the Interstate 10 bridge.

Louisiana State Police Maj. Doug Cain said they received a report that the Isle of Capri’s riverboat casino broke from its mooring.

Isle of Capris
refinery fire

Meanwhile, smoke is pouring from a chemical plant in Westlake, just west of Lake Charles. Other details were not immediately available.

Eighty-five mph wind gusts were reported in Alexandria and 60 mph winds in Natchitoches. There are numerous trees reported down in the area.

Bossier Parish Emergency Response

In Bossier Parish, emergency officials are out in full force offering as much support as they can.

In Lake Charles, some people who did not evacuate are now requesting assistance.

DeSoto Parish deputies report road closures at 1 p.m.:Fuller Road, Highway 171 South, Highway 177 in Pelican, WPA Road in Stanley, Wise Road in Mansfield, Highway 191 near Circle Drive in Stanley, 4492 Marshall Road (tree and power lines down), South 2nd St. in Logansport, Lula Road, Stonewall-Preston Road, Stonewall-Frierson Road (near 626 with power lines down), Highway 5 (one lane blocked) between Funston and Dupree; Gum Street & 6th Street in Logansport, KJon Road in Grand Cane, Barry Road in Logansport, Red Bluff Road near Long Road, Highway 346 (tree blocking both lanes), Interstate 49 at 142 exit (northbound; tree down), Highway 191 near Harts Bluff Road in Stanley, Walker Road (tree on road), Smithport Lake Road near Rock Chapel, Missle Base Road in Stonewall, Jenny Lane off Rambin Road (power line down), Friendship Road near church (tree and power lines down), Pierce Road and Old Highway & New Benson Road in Catuna. 

power lines down on Line Ave

In Natchitoches Parish, hundreds of trees are down. Some homes sustained roof damage and others were hit by trees. There are also reports of trees on vehicles. 

Robeline Police Department roof blown off

The roof was blown off the Robeline Police Department. 
utility poles snapped on Highway 1 Business

Utility poles were snapped on Highway 1 Business in Natchitoches. 

Utility poles are snapped on Highway 1 Business, and the roof was blown off the Robeline Police Department. 

Power lines are also down across the region. One major roadway was partially closed due to downed power outages.

POWER OUTAGE

There are widespread power outages across the state.

Here are links to power companies serving the area: SWEPCO, Entergy and Cleco.

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Track Laura any time day or night with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

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