Closings and Delays

SHREVEPORT, La. - With Hurricane Laura bearing down, there are a number of closings and delays that you need to know about. Here is a list of what we have. It's being constantly updated, so check back often. If you have a closing or delay to add to the list, email us at pressreleases@ktbs.com.

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Track Laura any time day or night with the KTBS 3 Hurricane Tracker.

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It's easy to be weather-wise. Keep up with all of the very latest weather developments with the MEGA 3 StormTeam. Joe Haynes, Brian Fowler and Neil Shaw are always on stand-by to help you ride out the storm and keep you and your family safe. You'll also want to arm yourself with the MEGA 3 StormTeam app available for Apple and Android devices. When necessary, look for LIVE coverage on all of your KTBS 3 Now connected devices including KTBS 3.2 and ktbs.com.

Also, use #ktbswx on social media to report damage, flooding or post images and video. Please remember, SAFETY FIRST.

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