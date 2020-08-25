Warnings Issued for the ArkLaTex due to Hurricane Laura
Warnings Issued for the ArkLaTex due to Hurricane Laura

SHREVEPORT, La. - The Shreveport National Weather Service has the southern part of the ArkLaTex under a Hurricane Warning.  74 mph winds or higher are forecast Thursday morning as Hurricane Laura moves through.

A Tropical Storm Warning is also in effect for the remainder of the area up to the Arkansas border.  39 to 73 mph winds are expected.

Laura Currents from the National Hurricane Center

Tuesday evening, Hurricane Laura was up to 90 mph winds with higher gusts.  Movement was northwest at 17 mph.

National Hurricane Center Forecast

The National Hurricane Center Forecast has the storm moving through the ArkLaTex on Thursday.

Track Laura anytime using the KTBS 3 Hurricane Tracker.

Laura's Landfall Forecast

Laura is projected to make landfall near the mouth of the Sabine River early Thursday.

7 a.m. Thursday Forecast

The storm moves into Toledo Bend still at hurricane status around  7 a.m. Thursday.

Noon Thursday Forecast

Laura may reach I-20 at noon as a strong tropical storm.

2 p.m. Thursday Forecast

The system is forecast in southern Arkansas early Thursday afternoon.

Thursday Evening Forecast

Finally, Laura departs the ArkLaTex by nightfall.

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