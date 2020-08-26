Gulf Watch: Hurricane Laura

SHREVEPORT, La. - Hurricane Laura continues to barrel toward the Louisiana-Texas coast with landfall expected early Thursday.

KTBS 3 is On Your Side. Wednesday, the MEGA 3 StormTeam outlined how we got to this point, and what we can expect.

Meteorologists Joe Haynes, Brian Fowler and Neil Shaw took a deep dive into the forecast, comparing the models and specifically looking at potential threats to the ArkLaTex.

MEGA 3 STORMTEAM NEIL JOE BRIAN

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