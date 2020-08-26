...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT...
* LOCATIONS AFFECTED
- BOSSIER CITY
* WIND
- LATEST LOCAL FORECAST: EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE WIND
- PEAK WIND FORECAST: 35-45 MPH WITH GUSTS TO 60 MPH
- WINDOW FOR TROPICAL STORM FORCE WINDS: EARLY THURSDAY
MORNING UNTIL THURSDAY EVENING
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 58
TO 73 MPH
- THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE
PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL
STORM FORCE.
- PREPARE: REMAINING EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY
SHOULD BE COMPLETED AS SOON AS POSSIBLE. PREPARE FOR
SIGNIFICANT WIND DAMAGE.
- ACT: MOVE TO SAFE SHELTER BEFORE THE WIND BECOMES HAZARDOUS.
- POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH
DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW
BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR
FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED.
UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN
URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS,
AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE
PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
* FLOODING RAIN
- LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT
- PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 3-6 INCHES, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MAJOR
FLOODING RAIN
- THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM
THE PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR
MAJOR FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE
LIKELY.
- PREPARE: STRONGLY CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS, ESPECIALLY
IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING.
- ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE
ACTION WILL LIKELY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE.
- POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, ARROYOS,
AND DITCHES MAY BECOME DANGEROUS RIVERS. IN MOUNTAIN AREAS,
DESTRUCTIVE RUNOFF MAY RUN QUICKLY DOWN VALLEYS WHILE
INCREASING SUSCEPTIBILITY TO ROCKSLIDES AND MUDSLIDES.
FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR
WASHED AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER
ESCAPE ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF
MOVING WATER WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS
BECOME DANGEROUS. MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME
WEAKENED OR WASHED OUT.
* TORNADO
- LATEST LOCAL FORECAST:
- SITUATION IS SOMEWHAT FAVORABLE FOR TORNADOES
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR A FEW
TORNADOES
- THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE
PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR A
FEW TORNADOES.
- PREPARE: IF YOUR SHELTER IS PARTICULARLY VULNERABLE TO
TORNADOES, PREPARE TO RELOCATE TO SAFE SHELTER BEFORE
HAZARDOUS WEATHER ARRIVES.
- ACT: IF A TORNADO WARNING IS ISSUED, BE READY TO SHELTER
QUICKLY.
- POTENTIAL IMPACTS: LIMITED
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE
EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH
POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS,
CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR
OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF,
SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN
OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS.
* FOR MORE INFORMATION:
- HTTP://READY.GOV/HURRICANES
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH
FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS...LOUISIANA AND TEXAS, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD, HOWARD,
LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA, SEVIER AND UNION. IN
LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CLAIBORNE, DE
SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, NATCHITOCHES, OUACHITA,
RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER AND WINN. IN TEXAS, ANGELINA,
BOWIE, CAMP, CASS, GREGG, HARRISON, MARION, MORRIS, NACOGDOCHES,
PANOLA, RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, TITUS AND UPSHUR.
* FROM THIS EVENING THROUGH FRIDAY MORNING
* RAINFALL TOTALS OF NEAR 3 TO 6 INCHES, WITH ISOLATED HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE.
* FLOODING MAY OCCUR IN URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS. HEAVY
RAINFALL MAY ALSO CAUSE FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU
SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
THIS PRODUCT COVERS ARKLATEX
**MAJOR HURRICANE LAURA CONTINUES TO STRENGTHEN ACROSS THE CENTRAL
GULF OF MEXICO AND IS EXPECTED TO MAKE LANDFALL TONIGHT**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BIENVILLE, BOSSIER,
BOWIE, CADDO, CALDWELL, CAMP, CASS, CHEROKEE, CLAIBORNE,
COLUMBIA, GRANT, GREGG, HARRISON, HEMPSTEAD, HOWARD, JACKSON,
LA SALLE, LAFAYETTE, LINCOLN, LITTLE RIVER, MARION, MILLER,
MORRIS, NEVADA, OUACHITA, PANOLA, RUSK, SEVIER, SMITH, UNION,
UNION, UPSHUR, WEBSTER, AND WINN
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR ANGELINA, DE SOTO,
NACOGDOCHES, NATCHITOCHES, RED RIVER, SABINE, SABINE, SAN
AUGUSTINE, AND SHELBY
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 330 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF NATCHITOCHES LA
- 27.0N 92.0W
- STORM INTENSITY 125 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 310 DEGREES AT 16 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
HURRICANE LAURA CONTINUES STRENGTHEN AND MOVE NORTHWEST ACROSS THE
WARM WATERS OF THE GULF OF MEXICO. LAURA RECENTLY STRENGTHENED
INTO A MAJOR HURRICANE AND IS NOW EXPECTED TO ACHIEVE CATEGORY FOUR
STATUS WITH PEAK SUSTAINED WINDS OF 145 MPH EARLY THIS EVENING,
BEFORE MAKING LANDFALL LATER TONIGHT ALONG THE COAST OF EXTREME
SOUTHWEST LOUISIANA. LAURA WILL REMAIN A HURRICANE FOR SOME TIME
AS IT MOVES INLAND EARLY TOMORROW MORNING BEFORE WEAKENING TO A
TROPICAL STORM AS IT MOVES NORTH ACROSS EAST TEXAS AND NORTHWEST
LOUISIANA FROM LATE MORNING THROUGH EARLY AFTERNOON ON THURSDAY.
WITH THE SYSTEM MOVING INLAND, DAMAGING WIND GUSTS, INLAND
FLOODING, AND ISOLATED TORNADOES ARE EXPECTED ACROSS THE AREA.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS DEEP EAST TEXAS AND WEST CENTRAL LOUISIANA.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED. DAMAGE COULD BE
ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES.
- MANY LARGE TREES UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. DOWNED TREES WILL BECOME MORE
COMMON AS THE GROUND GETS SATURATED WITH HEAVY RAIN.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL ACCESS ROUTES COULD BECOME
IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF LOCATIONS IN NORTH
LOUISIANA, SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS, AND IN EAST
TEXAS SOUTH AND EAST OF A QUITMAN TO CLARKSVILLE LINE. POTENTIAL
IMPACTS IN THESE AREAS INCLUDE:
- LIMITED ROOF AND SHINGLE DAMAGE POSSIBLE.
- LARGE BRANCHES DOWNED AND SOME TREES UPROOTED. DOWNED TREES
WILL BECOME MORE COMMON AS THE GROUND GETS SATURATED WITH
HEAVY RAIN.
- SOME ROADS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED TREES.
- SCATTERED AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS,
NORTHERN LOUISIANA WEST AND NORTH OF A COLFAX TO MONROE LINE, EAST
TEXAS EAST OF AN ALTO, TO TYLER, TO CLARKSVILLE LINE, AND ALSO
EXTREME SOUTHEAST OKLAHOMA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- SMALL STREAMS, CREEKS, BAYOUS, AND DITCHES MAY RAPIDLY
OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLES PLACES.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER
ESCAPE ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME FLOODED WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
- MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED
OUT.
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REMAINDER OF EAST TEXAS AND NORTH
LOUISIANA.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS ARKLATEX. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
NO EVACUATIONS AT THIS TIME. HEED INSTRUCTIONS FROM LOCAL EMERGENCY
MANAGEMENT OFFICIALS.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN
A SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE
FLOODING.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS
OF LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH
ANY ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1
EMERGENCY SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF
CONDITIONS ARE UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION
MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A
FLOODED ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES OR IN A MANUFACTURED HOME, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER
BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO
POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE WEATHER WARNINGS.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE
WAYS TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AROUND 5 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.