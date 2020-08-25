Sand bags

SHREVEPORT, La. - Agencies across northwest Louisiana are preparing for the arrival of Hurricane Laura.

The storm is expected to move into southwest Louisiana late Wednesday night or early Thursday morning in the Lake Charles area.

Caddo Parish Sheriff Steve Prator told a news briefing Monday there were currently no plans to open Red Cross shelters in Caddo Parish for south Louisiana residents; however, Prator said if shelters are requested the job can be quickly accomplished.

Prator said the state and the National Guard would provided 26,000 sandbags for Caddo Parish. These will be distributed through the Caddo Parish Commission and City of Shreveport.

The Caddo Parish Commission will have sandbags available at 1701 Monty Street from 7:30 a.m. to 3:30 p.m.

The City of Shreveport will provide sandbags during the same hours at 3825 Old Mansfield Road. Each location has a limit of 25 sandbags per vehicle. 

The Webster Parish Sheriff's Office is also making sandbags available. They can be picked up at the Webster Parish Police Jury Public Works barn in Sibley at 532 Crichton Road and in Sarepta at 6137 Highway 2 from 8 a.m. to 3 p.m.

Sandbags are also available at the City of Minden and Springhill public works departments. There will be a limit on the number of sandbags issued per verified resident.

The Sabine Parish Police Jury has sandbags available at road department office on Highway 171. Residents will be provided 10 bags with additional bags available on a second trip to the office.

Official in Many announced Tuesday a city-wide curfew  will begin Wednesday 7 p.m. to Thursday at 5 a.m. Only first responders, police and firefighters, city crews and those traveling to or from work will be allowed on city streets.

Sandbags will be available in DeSoto Parish Wednesday at the DeSoto Parish Police Jury road maintenance barn on Liberty Lane in Grand Cane.

SWEPCO has secured more than 1,000 line and tree personnel to assist company crews in responding to power outages that may be caused by Hurricane Laura across the company’s three-state service territory. SWEPCO will position crews to safely restore power to customers as quickly as possible.

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