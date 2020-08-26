Radar Image of Hurricane Laura
Radar Image of Hurricane Laura

SHREVEPORT, La. - Hurricane Laura is forecast to bring stormy weather to the ArkLaTex on Thursday.

Tropical Storm Warning and Hurricane Warning for the ArkLaTex (Shreveport National Weather Service)

As a result, the Shreveport National Weather Service has the northern half of the area under a Tropical Storm Warning and the southern part with a Hurricane Warning.

Tornado Watch

A Tornado Watch covers Toledo Bend.

Flash Flood Watch

A Flash Flood Watch is also in effect.

Here is the forecast timeline of Laura pushing through the ArkLaTex on Thursday.

Rainfall shows up in the bright colors.  Lines are isobars or lines of barometric pressure.  The closer they are together, the stronger the winds.  The numbers represent wind gusts over time.

5 a.m. Thursday Forecast
7 a.m. Thursday Forecast
9 a.m. Thursday Forecast
11 a.m. Thursday Forecast

First, the storm moves into Toledo Bend as a Hurricane from near 5 a.m. until 11 a.m.

1 p.m. Thursday Forecast
3 p.m. Thursday Forecast
5 p.m. Thursday Forecast

Laura reaches I-20 as a strong Tropical Storm during the early afternoon.

7 p.m. Thursday Forecast

By early evening, the weaker storm moves into Arkansas.

10 p.m. Thursday Forecast

In the late evening, Laura departs the ArkLaTex.

Forecast Rain Amounts from Laura

Forecast rain amounts may exceed 6 inches in Toledo Bend and about 1 to 5 inches in Arkansas.

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