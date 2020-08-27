THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
WESTERN BIENVILLE PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
BOSSIER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
CADDO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
DE SOTO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
NORTHWESTERN NATCHITOCHES PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
RED RIVER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
WEBSTER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
* UNTIL 1215 PM CDT.
* AT 743 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN ACROSS THE
WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN
SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY HEAVY RAIN.
SOURCE...DOPPLER RADAR.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
SHREVEPORT, BOSSIER CITY, MINDEN, SPRINGHILL, MANSFIELD, VIVIAN,
HAUGHTON, GREENWOOD, BLANCHARD, COUSHATTA, BENTON, STONEWALL,
LOGANSPORT, RINGGOLD, SIBLEY, CULLEN, CAMPTI, PLAIN DEALING,
COTTON VALLEY AND OIL CITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
&&
FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
...TROPICAL STORM WARNING IN EFFECT...
...HURRICANE WARNING IS CANCELLED...
A TROPICAL STORM WARNING MEANS TROPICAL STORM-FORCE WINDS ARE
EXPECTED SOMEWHERE WITHIN THIS AREA WITHIN THE NEXT 36 HOURS
* LOCATIONS AFFECTED
- BOSSIER CITY
* WIND
- LATEST LOCAL FORECAST: EQUIVALENT STRONG TROPICAL STORM FORCE
WIND
- PEAK WIND FORECAST: 45-60 MPH WITH GUSTS TO 75 MPH
- WINDOW FOR TROPICAL STORM FORCE WINDS: UNTIL LATE THIS
AFTERNOON
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 58
TO 73 MPH
- THE WIND THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL
STORM FORCE.
- PREPARE: LAST MINUTE EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY
SHOULD NOW BE COMPLETE. THE AREA REMAINS SUBJECT TO
SIGNIFICANT WIND DAMAGE.
- ACT: NOW IS THE TIME TO SHELTER FROM DANGEROUS WIND.
- POTENTIAL IMPACTS: UNFOLDING
- POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE UNFOLDING.
* FLOODING RAIN
- LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT
- PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 4-8 INCHES, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MAJOR
FLOODING RAIN
- THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM
THE PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR
MAJOR FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE
LIKELY.
- PREPARE: STRONGLY CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS, ESPECIALLY
IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING.
- ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE
ACTION WILL LIKELY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE.
- POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, ARROYOS,
AND DITCHES MAY BECOME DANGEROUS RIVERS. IN MOUNTAIN AREAS,
DESTRUCTIVE RUNOFF MAY RUN QUICKLY DOWN VALLEYS WHILE
INCREASING SUSCEPTIBILITY TO ROCKSLIDES AND MUDSLIDES.
FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR
WASHED AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER
ESCAPE ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF
MOVING WATER WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS
BECOME DANGEROUS. MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME
WEAKENED OR WASHED OUT.
* TORNADO
- LATEST LOCAL FORECAST:
- SITUATION IS SOMEWHAT FAVORABLE FOR TORNADOES
- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR A FEW
TORNADOES
- THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE
PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD CONTINUE TO INCLUDE POSSIBLE
TORNADOES.
- PREPARE: STAY WITHIN YOUR SHELTER KEEPING INFORMED OF THE
LATEST TORNADO SITUATION.
- ACT: MOVE QUICKLY TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED.
- POTENTIAL IMPACTS: LIMITED
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE
EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH
POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS,
CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR
OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF,
SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN
OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS.
* FOR MORE INFORMATION:
- HTTP://READY.GOV/HURRICANES
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS...LOUISIANA...SOUTHEAST OKLAHOMA AND TEXAS,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD,
HOWARD, LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA, SEVIER AND UNION.
IN LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CLAIBORNE, DE
SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, NATCHITOCHES, OUACHITA,
RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER AND WINN. IN SOUTHEAST OKLAHOMA,
MCCURTAIN. IN TEXAS, ANGELINA, BOWIE, CAMP, CASS, FRANKLIN, GREGG,
HARRISON, MARION, MORRIS, NACOGDOCHES, PANOLA, RED RIVER, RUSK,
SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, TITUS AND UPSHUR.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* RAINFALL TOTALS OF 3 TO 6 INCHES, WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS
NEAR 8 INCHES POSSIBLE.
* FLOODING MAY OCCUR IN URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS. HEAVY
RAINFALL MAY ALSO CAUSE FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU
SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
THIS PRODUCT COVERS ARKLATEX AND THE FOUR STATE REGION
**LAURA MOVING INLAND TOWARD CENTRAL LOUISIANA AS A POTENT
HURRICANE**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN UPGRADED TO A HURRICANE
WARNING FOR BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CLAIBORNE, GRANT,
JACKSON, LINCOLN, WEBSTER, AND WINN
- THE HURRICANE WARNING HAS BEEN CANCELLED AND A TROPICAL STORM
WARNING HAS BEEN ISSUED FOR ANGELINA AND NACOGDOCHES
- THE TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR CHEROKEE AND
MORRIS
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR BIENVILLE, BOSSIER, CADDO,
CLAIBORNE, DE SOTO, GRANT, JACKSON, LINCOLN, NATCHITOCHES, RED
RIVER, SABINE, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, WEBSTER, AND WINN
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR ANGELINA, BOWIE,
CALDWELL, CASS, COLUMBIA, GREGG, HARRISON, HEMPSTEAD, HOWARD,
LA SALLE, LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MARION, MILLER, NACOGDOCHES,
NEVADA, OUACHITA, PANOLA, RUSK, SEVIER, UNION, AND UNION
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 140 MILES SOUTH OF SHREVEPORT LA
- 30.5N 93.4W
- STORM INTENSITY 120 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 355 DEGREES AT 15 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
HURRICANE LAURA HAS MOVED INLAND, BUT REMAINS AN INTENSE HURRICANE
MOVING NORTH NORTHWEST TOWARD CENTRAL LOUISIANA. LAURA WILL BE
WEAKENING THROUGH THE COURSE OF THE DAY, BUT IS NOW EXPECTED TO
RETAIN HURRICANE STRENGTH AS IT PRESSES INTO NORTH LOUISIANA LATER
THIS MORNING INTO MIDDAY, WEAKENING TO A TROPICAL STORM THEREAFTER.
LAURA IS TRACKING INLAND A LITTLE FARTHER EAST THAN PREVIOUSLY
ANTICIPATED AND WILL BRING HURRICANE FORCE WIND GUSTS A LITTLE
FARTHER EAST AND NORTH THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED AS WELL. AS
LAURA CONTINUES TO MOVE INLAND, DAMAGING WIND GUSTS, INLAND
FLOODING, AND ISOLATED TORNADOES ARE EXPECTED ACROSS MUCH OF
THE AREA, ALTHOUGH IT IS INCREASINGLY LOOKING LIKE SOME LOCATIONS
IN EAST TEXAS ALONG AND WEST OF A JACKSONVILLE TO CLARKSVILLE LINE
WILL BE SPARED THE WORST OF THE IMPACTS.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS WEST CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA AND PORTIONS
OF DEEP EAST TEXAS. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED. DAMAGE ACCENTUATED BY
AIRBORNE PROJECTILES.
- MANY LARGE TREES UPROOTED ALONG WITH FENCES AND ROADWAY
SIGNS BLOWN OVER. DOWNED TREES WILL BECOME MORE COMMON AS
THE GROUND GETS SATURATED WITH HEAVY RAIN.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL ACCESS ROUTES COULD
BECOME IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS,
THE REMAINDER OF CENTRAL LOUISIANA, AND MOST OF THE REST OF EAST
TEXAS.
- LIMITED ROOF AND SHINGLE DAMAGE POSSIBLE.
- LARGE BRANCHES DOWNED AND SOME TREES UPROOTED. DOWNED TREES
WILL BECOME MORE COMMON AS THE GROUND GETS SATURATED WITH
HEAVY RAIN.
- SOME ROADS MAY BECOME BLOCKED BY DOWNED TREES.
- SCATTERED AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS, NORTH
LOUISIANA WEST OF A DRY PRONG TO MONROE LINE, EAST TEXAS EAST OF AN
ALTO TO KILGORE AND CLARKSVILLE LINE, AND ALSO MCCURTAIN COUNTY
OKLAHOMA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- SMALL STREAMS, CREEKS, BAYOUS, AND DITCHES MAY RAPIDLY
OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE
ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME FLOODED WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
- MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED
OUT.
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE REST OF THE FOUR STATE REGION.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHWEST AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS, NORTHERN AND CENTRAL
LOUISIANA, AND PORTIONS OF EAST TEXAS EAST OF A NEW BOSTON, TO
MARSHALL, TO NACOGDOCHES LINE. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED
TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND
SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
NO EVACUATIONS AT THIS TIME. HEED INSTRUCTIONS FROM LOCAL EMERGENCY
MANAGEMENT OFFICIALS. ASSESS THE RISK FROM WIND, FALLING TREES, AND
FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE, RELOCATE TO A SAFER
LOCATION NEARBY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
IF IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS OR NORTH LOUISIANA ALONG AND NORTH OF
INTERSTATE TWENTY, YOU MUST COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN NOW. ENSURE
YOU ARE IN A SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR
POSSIBLE FLOODING. FARTHER SOUTH IN DEEP EAST TEXAS AND CENTRAL
LOUISIANA, CONDITIONS ARE DEGRADING TOO QUICKLY TO MAKE ANY
ADDITIONAL PREPARATIONS AND SHELTERING IN PLACE IS PROBABLY THE
BEST OPTION.
IF IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS AND NORTH LOUISIANA ALONG AND NORTH OF
INTERSTATE TWENTY AND HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME
FAMILIAR WITH THE SHELTER RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU
HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU
FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS AND NORTH LOUISIANA ALONG AND NORTH OF
INTERSTATE TWENTY AND IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND,
SUCH AS NEAR LARGE TREES OR IN A MANUFACTURED HOME, CONSIDER MOVING
TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AROUND 8 AM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.