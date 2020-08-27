POWER OUTAGE

SHREVEPORT, La. - Power outages are rolling into SWEPCO's area just about as fast as Hurricane Laura is pushing north.

At 7:45 a.m. Thursday, more than 36,700 SWEPCO customers were reporting outages. Natchitoches Parish has 11,500 customers without power and Sabine Parish 7,600.

Entergy Louisiana, which serves most of south and southwest Louisiana, reports outages have topped 146,000. 

CLECO, which serves west and central Louisiana, reports 128,000 outages. In Sabine Parish, 75% of their customers were without power. In Natchitoches Parish, 79% are without electricity.

When severe storms roll in, power outages are likely.  Click here to connect with SWEPCO and see a real-time map of outages in the area.  You can also report an outage and get an update on when your power is likely to be restored. 

0
0
0
0
0

Tags

Load comments