POWER OUTAGE

SHREVEPORT, La. - Power outages rolled into SWEPCO's area as Hurricane Laura, now a tropical stormed, pushed north.

At 1:15 p.m. Thursday, more than 113,500 SWEPCO customers were reporting outages. 

Caddo 46,300

Bossier 23,600

DeSoto 7,500

Natchitoches 11,600

Sabine 8,600

Entergy Louisiana, which serves most of south and southwest Louisiana, reports outages have topped 268,000. 

CLECO, which serves west and central Louisiana, reports 127,000 outages. In Sabine Parish, 93% of their customers were without power. In Natchitoches Parish, 91% are without electricity.

When severe storms roll in, power outages are likely.  Click here to connect with SWEPCO and see a real-time map of outages in the area.  You can also report an outage and get an update on when your power is likely to be restored. 

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