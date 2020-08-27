Tree falls on car

...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT LA HAS ISSUED A FLOOD
WARNING FOR THE FOLLOWING BAYOU IN LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND
BIENVILLE PARISHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN.
* FROM TUESDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 9:00 AM CDT THURSDAY THE STAGE WAS 1.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 14 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE BY LATE
TUESDAY MORNING AND CONTINUE RISING TO 15.0 FEET EARLY WEDNESDAY
AFTERNOON NEXT WEEK.
* IMPACT...AT 14.0 FEET, EXPECT MINOR LOWLAND FLOODING WITH THE BOAT
RAMP SUFFERING OVERFLOW.
&&
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT
FRIDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 105 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA,
SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST ARKANSAS AND EAST AND NORTHEAST
TEXAS.
* WHEN...FROM 10 AM TO 7 PM CDT FRIDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.
* ADDITIONAL DETAILS...A COMBINATION OF HEAT AND HUMIDITY WILL
LEAD TO HEAT INDEX VALUES UP TO 105 DEGREES ON FRIDAY. THIS
HEAT WILL BE ESPECIALLY DANGEROUS DUE TO POWER OUTAGES FROM
HURRICANE LAURA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
&&
THIS PRODUCT COVERS ARKLATEX AND THE FOUR STATE REGION
**TROPICAL STORM LAURA CONTINUES TO PULL AWAY FROM THE AREA**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR BIENVILLE,
BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CASS, DE SOTO, GRANT, HARRISON,
JACKSON, LA SALLE, MARION, NATCHITOCHES, PANOLA, RED RIVER,
SABINE, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, WEBSTER, AND WINN
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BOWIE, CLAIBORNE,
COLUMBIA, HEMPSTEAD, HOWARD, LAFAYETTE, LINCOLN, LITTLE RIVER,
MILLER, NEVADA, OUACHITA, SEVIER, UNION, AND UNION
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 70 MILES EAST OF TEXARKANA AR
- 33.4N 92.8W
- STORM INTENSITY 50 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 15 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM LAURA WILL CONTINUE TO WEAKEN AS IT MOVES NORTHEAST
OF THE AREA INTO CENTRAL ARKANSAS. AS LAURA PULLS AWAY, A BAND MAY
SETUP TO ALLOW FOR FLASH FLOODING IN SOUTHWESTERN ARKANSAS THIS
EVENING. IN ADDITION, SOME WIND GUSTS WINDS MAY CONTRIBUTE TO SOME
ADDITIONAL TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES FOR THE AREA.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS SOUTHWESTERN . POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS,
ARROYOS, AND DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
ELSEWHERE ACROSS ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
THE ARKLAMISS AND SOUTHWESTERN ARKANSAS. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED
MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT.
- MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR
UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE
SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON
BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
NO IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME ACROSS ARKLATEX.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A
BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
DURING THE PEAK OF THE STORM BE READY TO MOVE QUICKLY. KEEP YOUR
SHOES ON AND RAIN GEAR HANDY. BOOTS AND ATHLETIC SHOES OFFER THE
BEST FOOT PROTECTION IF YOU BECOME UNEXPECTEDLY EXPOSED TO THE
WEATHER.
QUICKLY MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER IF IT BEGINS TO
FAIL, PREFERABLY AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR AS LONG AS
FLOODING IS NOT A CONCERN.
IF YOU ARE IN A LOCATION PRONE TO FLOODING, BE PREPARED TO MOVE TO
NEARBY HIGHER GROUND QUICKLY.
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE
SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AS CONDITIONS WARRANT.