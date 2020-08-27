Tree falls on car

Shreveport, la-- Around 9am Thursday, KTBS received reports of a fallen tree on the corner of Darinda and Coyth Lane.

When on scene, it was confirmed a portion of the tree had broken off, falling on a white Mercedes Benz. 

What remains of the standing tree still poses a danger and can further break off--- causing further damage. 

First responders advised the area remain clear.

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