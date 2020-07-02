Joe Haynes Backyard
Joe Haynes Backyard

Summer is here and it's plenty hot!  Everyone is suffering from the heat and humidity including our lawns.

The LSU AgCenter has some great tips on lawn and garden care for the next few months:  

Take good care of lawns, gardens during July heat by Heather Kirk-Ballard, LSU AgCenter Horticulturist.

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